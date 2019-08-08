2 балла
+21
65.25 73.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

сегодня 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

сегодня 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

Рубрика: проиcшествия

10.08.2019 15:52

Фото со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Маршрутное такси в Калининском районе Новосибирска выехало на полосу встречного движения; во время движения водителю стало плохо.

В Новосибирске в Калининском районе на пересечении улиц Тюленина и Гребенщикова водителю маршрутного такси стало плохо прямо за рулём. Об этом сообщается на странице группы «АСТ 54» в социальной сете «ВКонтакте».

Водитель микроавтобуса «Форд Транзит», работающий на маршруте №34 «Вокзал Новосибирск Главный — ЖК «Северная корона» неожиданно почувствовал себя плохо. Однако остановиться он успел. Потеряв сознание, он выехал на полосу встречного движения, где задел автомобиль «Ниссан» и врезался в ограждение. После этого остановился. У автомобиля повреждена передняя части и вывернуто колесо.

Девушка, сидевшая на переднем сидении, выскочила из автомобиля и ушла с места ДТП. 

На место ДТП прибыли сотрудник ГИБДД и врачи скорой помощи, оказавшие помощь водителю.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области сообщили, что сейчас водителю уже стало лучше. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 августа стало известно о том, как экс-миллионер из Новосибирска работал водителем маршрутного такси, а сейчас уехал в Москву.

 

Анатолий Якимов

Теги: общественный транспорт ДТП ГИБДД Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

сегодня 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

сегодня 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
05.07.2017

Почему в Париже работают, а в Бордо - живут

Как Бордо из г...

Читать далее

Новости по теме

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске сегодня 13:45

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области