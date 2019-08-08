Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

Фото со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Маршрутное такси в Калининском районе Новосибирска выехало на полосу встречного движения; во время движения водителю стало плохо.

В Новосибирске в Калининском районе на пересечении улиц Тюленина и Гребенщикова водителю маршрутного такси стало плохо прямо за рулём. Об этом сообщается на странице группы «АСТ 54» в социальной сете «ВКонтакте».

Водитель микроавтобуса «Форд Транзит», работающий на маршруте №34 «Вокзал Новосибирск Главный — ЖК «Северная корона» неожиданно почувствовал себя плохо. Однако остановиться он успел. Потеряв сознание, он выехал на полосу встречного движения, где задел автомобиль «Ниссан» и врезался в ограждение. После этого остановился. У автомобиля повреждена передняя части и вывернуто колесо.

Девушка, сидевшая на переднем сидении, выскочила из автомобиля и ушла с места ДТП.

На место ДТП прибыли сотрудник ГИБДД и врачи скорой помощи, оказавшие помощь водителю.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области сообщили, что сейчас водителю уже стало лучше. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 августа стало известно о том, как экс-миллионер из Новосибирска работал водителем маршрутного такси, а сейчас уехал в Москву.