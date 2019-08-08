Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирского региона за хамство

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

За хамство водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии; инцидент произошёл почти в 300 километрах от Абакана.

Вице-губернатор Хакасии Константин Харисов вынужден был добираться до места назначения на попутных машинах. По сообщению местных СМИ, у водителя служебного автомобиля не выдержали нервы и он остановил машину в чистом поле и высадил чиновника.

Случай произошёл во время служебной поездки Константина Харисова в Орджоникидзевский район. Во время обеда водитель служебного автомобиля сел за стол к чиновнику. Вице-губернатор высказал свое возмущение и приказал пересесть за другой столик.

Своё возмущение чиновник продолжил выражать и после обеда, находясь в машине. У водителя не выдержали нервы, и он остановил машину в чистом поле и высадил Константина Харисова, предложив добираться до места назначения на попутках.

Напомним, 27 июля водитель Яндекс.Такси высадил пассажирку из-за низкой стоимости поездки.