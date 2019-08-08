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Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирского региона за хамство

Рубрика: общество

10.08.2019 10:05

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

За хамство водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии; инцидент произошёл почти в 300 километрах от Абакана.

Вице-губернатор Хакасии Константин Харисов вынужден был добираться до места назначения на попутных машинах. По сообщению местных СМИ, у водителя служебного автомобиля не выдержали нервы и он остановил машину в чистом поле и высадил чиновника.

Случай произошёл во время служебной поездки Константина Харисова в Орджоникидзевский район. Во время обеда водитель служебного автомобиля сел за стол к чиновнику. Вице-губернатор высказал свое возмущение и приказал пересесть за другой столик.

Своё возмущение чиновник продолжил выражать и после обеда, находясь в машине. У водителя не выдержали нервы, и он остановил машину в чистом поле и высадил Константина Харисова, предложив добираться до места назначения на попутках.

Напомним, 27 июля водитель Яндекс.Такси высадил пассажирку из-за низкой стоимости поездки.

 

Анатолий Якимов

Теги: чиновники дороги Хакасия

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вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:44 Политика 0 Коммент.

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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