Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области

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Больше половины случаев с утечкой информации произошли по вине рядовых сотрудников; чаще всего огласке предавались персональные данные.

В Новосибирской области количество случаев утечки информации выросло на 20% по сравнению с 2017 годом. Исследование провели аналитики компании InfoWatch.

По результатам исследования, доля ситуаций, когда информацию «сливали» намеренно, увеличилась с 33% до 42%. Количество утечек, спровоцированных мошенниками, в числе которых кредитные мошенничества и передача персональных данных по заказу, выросло с 22% до 25%. В большинстве случаев разглашались персональные данные (82%), но бывали случаи, когда к злоумышленникам попадала платёжная информация (18%).

Рядовые сотрудники оказались виноваты в «сливе» в 75% случаев. Чаще всего утечки происходят в муниципальных и государственных учреждениях, также такие ситуации иногда касаются банков, ритейлов и сферы высоких технологий.

По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что увеличение ситуаций утечки информации связано с низким уровнем безопасности и недостаточной подготовкой самих сотрудников. Зачастую они не знают, как защищать данные в компании.

Напомним, в апреле 2019 года приложения для вызова такси могли стать причиной утечки личной информации.