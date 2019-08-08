Два автомобиля разлетелись на запчасти в Новосибирске

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Два автомобиля разлетелись на запчасти в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.08.2019 10:47
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Водитель хэтчбека «Мазда» и его пассажир пострадали; их госпитализировали.
Хэтчбек Mazda Familia столкнулся с кроссовером Volvo XC90 в районе Красного проспекта в Новосибирске. Об этом 11 августа сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вольво» выезжал с парковки ТРЦ «Роял Парк», когда на него на большой скорости налетел хэтчбек. От удара у кроссовера смяло заднюю часть, а также отлетело колесо.
«Мазда» тоже сильно пострадала: обломки от автомобиля разлетелись на несколько десятков метров по Красному проспекту.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.
«Авария произошла вчера, 10 августа, в 23:25. «Мазда» сдавала задним ходом, когда в неё врезался хэтчбек. В ДТП пострадал 31-летний водитель, он ударился головой, а также его пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.
Напомним, 10 августа 2019 года под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады».
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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