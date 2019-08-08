Два автомобиля разлетелись на запчасти в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Водитель хэтчбека «Мазда» и его пассажир пострадали; их госпитализировали.

Хэтчбек Mazda Familia столкнулся с кроссовером Volvo XC90 в районе Красного проспекта в Новосибирске. Об этом 11 августа сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вольво» выезжал с парковки ТРЦ «Роял Парк», когда на него на большой скорости налетел хэтчбек. От удара у кроссовера смяло заднюю часть, а также отлетело колесо.

«Мазда» тоже сильно пострадала: обломки от автомобиля разлетелись на несколько десятков метров по Красному проспекту.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«Авария произошла вчера, 10 августа, в 23:25. «Мазда» сдавала задним ходом, когда в неё врезался хэтчбек. В ДТП пострадал 31-летний водитель, он ударился головой, а также его пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 10 августа 2019 года под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады».