Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

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Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.08.2019 16:05
Фото из группы "Бюро Находок Новосибирска" в социальной сети "Вконтакте"
Девушка с пятилетним ребёнком ушли из дома 10 августа; после этого их никто не видел.
25-летняя Елена Чурусова пропала вместе с пятилетним сыном Русланом Мухомедяровым в Новосибирске, сообщили в группе «Бюро Находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте». Мать и сын вышли из дома на улице Римского-Корсакова, 4/а, в Ленинском районе. После этого их никто не видел.
Волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» сообщают, что девушка и ребёнок собирались ехать в посёлок Колывань на маршрутном такси, однако в населённом пункте семья так и не появилась. Муж утверждает, что ничего не знает об их местонахождении.
Приметы Елены Чурусовой: тёмные волосы, светлые глаза, среднее телосложение, рост – 165 сантиметров.
Была одета в чёрную кофту, чёрную майку, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Приметы Руслана Мухомедярова: карие глаза, светлые волосы, среднее телосложение, рост – 135 сантиметров.
Одет был в чёрную ветровку, синие джинсы и сандалии.
Волонтёры призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, обращаться по телефонам 8 (953) 887-17-77 и 8 (951) 387-07-58.
Напомним, 6 августа 2019 года в Бердске пропала женщина в синей рубашке.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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