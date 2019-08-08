Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Фото из группы "Бюро Находок Новосибирска" в социальной сети "Вконтакте"

Девушка с пятилетним ребёнком ушли из дома 10 августа; после этого их никто не видел.

25-летняя Елена Чурусова пропала вместе с пятилетним сыном Русланом Мухомедяровым в Новосибирске, сообщили в группе «Бюро Находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте». Мать и сын вышли из дома на улице Римского-Корсакова, 4/а, в Ленинском районе. После этого их никто не видел.

Волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» сообщают, что девушка и ребёнок собирались ехать в посёлок Колывань на маршрутном такси, однако в населённом пункте семья так и не появилась. Муж утверждает, что ничего не знает об их местонахождении.

Приметы Елены Чурусовой: тёмные волосы, светлые глаза, среднее телосложение, рост – 165 сантиметров.

Была одета в чёрную кофту, чёрную майку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Приметы Руслана Мухомедярова: карие глаза, светлые волосы, среднее телосложение, рост – 135 сантиметров.

Одет был в чёрную ветровку, синие джинсы и сандалии.

Волонтёры призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, обращаться по телефонам 8 (953) 887-17-77 и 8 (951) 387-07-58.

Напомним, 6 августа 2019 года в Бердске пропала женщина в синей рубашке.