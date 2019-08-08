На электричке возят покойников в морг жители Кузбасса

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На электричке возят покойников в морг жители КузбассаРубрика: общество
11.08.2019 17:44
Фото с сайта Pixabay.com
Посёлок Сураново отрезан от цивилизации; людям несколько часов приходится ждать электрички, чтобы отвезти людей к врачу.
На электричке возят в морг покойников жители села Сураново Тайгинского района Кемеровской области. Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на жительницу посёлка.
Населенный пункт отрезан от цивилизации, а единственный способ выехать в ближайший город Тайгу – железная дорога, так как проезжей части по направлению к городу нет. Таким образом, у местных жителей не остаётся выбора, и они возят покойников на освидетельствования на электричке. Некоторые также пользуются услугами мотрисы, отдельного самоходного железнодорожного вагона, который предоставляют местные власти. Однако транспортное средство приезжает в Сураново только спустя сутки после вызова.
Также сельчане не могут получить оперативную помощь от местных служб. Скорая помощь и пожарные не могут проехать к посёлку, поэтому местным жителям приходится справляться своими силами. Больных они возят в больницу сами, дожидаясь ближайшей электрички и буквально молясь, чтобы человек выжил.
Жители села неоднократно обращались к администрации с просьбой построить проезжую часть, однако им объясняли, что строить отдельную дорогу между Тайгой и Сураново невыгодно. Сейчас власти утверждают, что в скором времени будет построена трасса, соединяющая Тайгу и Томск, которая пройдёт через село, однако, когда появится дорога, никто не знает.
Напомним, в мае 2019 года пламенем было отрезано от цивилизации село Большое Голоустное в Иркутской области.
Дарья Мелехова
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