Насмерть разбился мотоциклист в Бердске

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

ДТП произошло ночью, об этом сообщают на странице “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”; по словам очевидцев погиб мотоциклист.

В Бердске, на пересечении улиц Ленина и Первомайской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки ВАЗ. От удара у “Лады” искорёжена передняя часть, мотоцикл и вовсе, превратился в груду железа.

Очевидцы сообщили в группе, что водитель байка погиб, состояние его пассажира, который не подаёт признаков жизни, уточняется.

В МВД не смогли прокомментировать данное ДТП. На момент обращения Сиб.фм информации в дежурной части не было.

Напомним, 10 августа под Новосибирском в ДТП погиб водитель “Лады”.