Насмерть разбился мотоциклист в Бердске

Лента новостейПредложить новость
Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа
Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Насмерть разбился мотоциклист в БердскеРубрика: проиcшествия
11.08.2019 09:10
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
ДТП произошло ночью, об этом сообщают на странице “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”; по словам очевидцев погиб мотоциклист.
В Бердске, на пересечении улиц Ленина и Первомайской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки ВАЗ. От удара у “Лады” искорёжена передняя часть, мотоцикл и вовсе, превратился в груду железа.
Очевидцы сообщили в группе, что водитель байка погиб, состояние его пассажира, который не подаёт признаков жизни, уточняется.
В МВД не смогли прокомментировать данное ДТП. На момент обращения Сиб.фм информации в дежурной части не было.
Напомним, 10 августа под Новосибирском в ДТП погиб водитель “Лады”.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа
Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное