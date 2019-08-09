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Насмерть разбился мотоциклист в Бердске

Рубрика: проиcшествия

11.08.2019 09:10

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

ДТП произошло ночью, об этом сообщают на странице “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”; по словам очевидцев погиб мотоциклист. 

В Бердске, на пересечении улиц Ленина и Первомайской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки ВАЗ. От удара у “Лады” искорёжена передняя часть, мотоцикл и вовсе, превратился в груду железа. 

Очевидцы сообщили в группе, что водитель байка погиб, состояние его пассажира, который не подаёт признаков жизни, уточняется. 

В МВД не смогли прокомментировать данное ДТП. На момент обращения Сиб.фм информации в дежурной части не было. 

Напомним, 10 августа под Новосибирском в ДТП погиб водитель “Лады”. 

Татьяна Картавых

Теги: Бердск Новосибирская область ДТП

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сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Насмерть разбился мотоциклист в Бердске

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Поезда из Абакана в Москву и Новосибирск пойдут в обход Ачинска

вчера 21:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады»

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам опаздывать на самолёт на 30 минут

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

вчера 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

вчера 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

вчера 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

вчера 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

вчера 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

вчера 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

вчера 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

09.08.2019 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

09.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

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