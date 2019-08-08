Озеро на Алтае попало в топ-5 самых необычных в России

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Озеро на Алтае попало в топ-5 самых необычных в РоссииРубрика: общество
11.08.2019 13:18
Фото из группы Nature|Природа в социальной сети "Вконтакте"
В рейтинг озер попали также Малый Семячик на Камчатке, Уральское Бали, Серное озеро в Самаре и Абрау в Краснодарском крае.
В топ-5 самых необычных озёр попало «Гейзерное» озеро, которое находится в Республике Алтай. Рейтинг составили специалисты Первого канала.
Озеро знаменито своим необычным цветом, а также тем, что его рисунок, который видно и на поверхности, постоянно меняется. Причины смены узора так и не удалось найти. Некоторые считают, что его меняют термальные источники, другие же сомневаются в наличие гейзеров и вулканической активности на вулкане вообще. Последние предполагают, что рисунок меняется из-за обычных родников, которые двигают голубой ил. В рейтинге водоём занял третье место.
Первое место в топ-5 заняло озеро в вулкане под названием Малый Семячик, находящееся на Камчатке. На втором месте оказалось Уральское Бали. В конец списка попало Серное озеро в Самаре (четвёртое место) и озеро Абрау в Краснодарском крае (5 место).
Напомним, в июне 2019 года дайверы показали бездну Телецкого озера.
Дарья Мелехова
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