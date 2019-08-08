Подожгли баннер после Дня города в Искитиме

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Спасатели предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог.

Баннер загорелся на улице Коротеева в Искитиме, сообщили сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области на сайте ведомства. Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 августа недалеко от парка культуры и отдыха, где днём, 10 августа, отмечали 302-летие Искитима.

Баннер мгновенно вспыхнул и полностью сгорел за три минуты. К тушению возгорания привлекались четверо пожарных.

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области предполагают, что причиной пожара мог стать поджог.

Напомним, в августе 2019 года Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о поджогах тайги.