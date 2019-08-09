Пять дней ищут женщину в синей рубашке в Бердске

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Женщина ушла из дома 6 августа; до сих пор её никто не видел.

В Бердске пропала 44-летняя Марина Чемодурова, сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина ушла из дома на улице Вокзальная, 24, в городе Бердске 6 августа. До сих пор её местоположение неизвестно.

Приметы: тёмно-русые волосы, серые глаза, худощавое телосложение, рост – 162 сантиметра.

Была одета в тёмно-синюю рубашку, синие джинсы и обувь того же цвета.

Волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» призывают тех, кто знает что-то о пропавшей, позвонить по номерам телефона: 89538871777 или 89513870758.

Напомним, 23 июля 2019 года молодой отец с Алтая пропал в Новосибирске.