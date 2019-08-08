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Видео: моменты из жизни обитателей Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

11.08.2019 12:25

Скриншот из видео Анны Новиковой

Гостья зоопарка поделилась видео с гималайскими и бурыми медведями, а также с амурским тигром.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова показала моменты из жизни гималайских и бурых медведей, а также амурского тигра. Видео женщина опубликовала на своём канале в видеохостинге YouTube. 

Анна показала, как гималайские медвежата играют вместе с мамой в своём вольере. Животные вместе лазают по деревянным балкам и бегают друг за другом. Малыши практически не отходят от мамы. В комментариях под видео новосибирцы отметили, что от них веет хорошим настроением.

Амурского тигра удалось застать в ином расположении духа. Он только выбрался из прохладной воды и не находит себе место от жары. Он бродит по вольеру и пытается хоть немного охладиться. Подписчики Анны высказали предположение, что вольер тигра похож на место, где раньше жили белые медведи Шилка и Ростик. Возможно, это он и есть.

В вольере бурых медведей всё оказалось спокойнее. Их удалось заставить в тихий час. На видео они спят и совершенно не обращают внимания на жару. Также женщина показала подробно их большой вольер, где есть всё необходимое для этих животных. 

Напомним, в августе 2019 года дальневосточные котята во время игра не расставались со своей мамой в Новосибирском зоопарке.

Дарья Мелехова

Теги: видео Новосибирский зоопарк дикие животные

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В Финляндии новосибирские хоккеисты разгромили немецких «Львов»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Поезда из Абакана в Москву и Новосибирск пойдут в обход Ачинска

вчера 21:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады»

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам опаздывать на самолёт на 30 минут

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

вчера 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

вчера 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

вчера 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

вчера 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске нашли место с самым загрязнённым воздухом

вчера 08:45 Общество 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

вчера 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

вчера 07:46 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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