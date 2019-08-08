Видео: моменты из жизни обитателей Новосибирского зоопарка

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Видео: моменты из жизни обитателей Новосибирского зоопаркаРубрика: общество
11.08.2019 12:25
Скриншот из видео Анны Новиковой
Гостья зоопарка поделилась видео с гималайскими и бурыми медведями, а также с амурским тигром.
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова показала моменты из жизни гималайских и бурых медведей, а также амурского тигра. Видео женщина опубликовала на своём канале в видеохостинге YouTube.
Анна показала, как гималайские медвежата играют вместе с мамой в своём вольере. Животные вместе лазают по деревянным балкам и бегают друг за другом. Малыши практически не отходят от мамы. В комментариях под видео новосибирцы отметили, что от них веет хорошим настроением.
Амурского тигра удалось застать в ином расположении духа. Он только выбрался из прохладной воды и не находит себе место от жары. Он бродит по вольеру и пытается хоть немного охладиться. Подписчики Анны высказали предположение, что вольер тигра похож на место, где раньше жили белые медведи Шилка и Ростик. Возможно, это он и есть.
В вольере бурых медведей всё оказалось спокойнее. Их удалось заставить в тихий час. На видео они спят и совершенно не обращают внимания на жару. Также женщина показала подробно их большой вольер, где есть всё необходимое для этих животных.
Напомним, в августе 2019 года дальневосточные котята во время игра не расставались со своей мамой в Новосибирском зоопарке.
Дарья Мелехова
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