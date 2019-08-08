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Выставка художников оригинального жанра проходит в Новосибирске

Рубрика: культура

11.08.2019 19:00

Фото со страницы Вадима Махорова в социальной сети Instagram

Известный новосибирский фотограф-руфер впервые показывает свои лучшие работы в родном городе.

Большая фотовыставка работ местного фотографа-руфера Вадима Махорова  и Виталия Раскалова, его коллеги из Москвы, впервые проходит в Новосибирске, сообщает газета «Родные берега».  Открытие выставки состоялось 7 августа в Городском центре изобразительных искусств. Продлится показ работ до 18 августа.

Фотографы-руферы специализируются на съёмках видов мегаполисов с небоскрёбов, что показывает жизнь больших городов с совершенно новой стороны. Помимо снимков, на выставке представлены видеоролики, где показывают самые интересные и необычные моменты работы профессионалов, которым приходится порой забираться в труднодоступные места и подниматься на крыши высотных зданий.

Вадим Махоров участвует в полномасштабной выставке в Новосибирске впервые, несмотря на то, что столица Сибири – его родной город. Фотограф известен по всему миру, он участвовал в крупных международных выставках, а также является Instagram-блогером с несколькими сотнями тысяч подписчиков.

Отметим, что Вадима интересуют не только небоскрёбы, но и промышленные объекты. Так, он порадовал зрителей неожиданными видами с Новосибирской ГЭС.

Напомним, в июле 2019 года выставка квадратных фотографий академика Мешалкина открылась в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: фотография выставка Новосибирск

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сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Финляндии новосибирские хоккеисты разгромили немецких «Львов»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

вчера 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

вчера 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

вчера 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

вчера 13:45 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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