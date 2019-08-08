Выставка художников оригинального жанра проходит в Новосибирске

Фото со страницы Вадима Махорова в социальной сети Instagram

Известный новосибирский фотограф-руфер впервые показывает свои лучшие работы в родном городе.

Большая фотовыставка работ местного фотографа-руфера Вадима Махорова и Виталия Раскалова, его коллеги из Москвы, впервые проходит в Новосибирске, сообщает газета «Родные берега». Открытие выставки состоялось 7 августа в Городском центре изобразительных искусств. Продлится показ работ до 18 августа.

Фотографы-руферы специализируются на съёмках видов мегаполисов с небоскрёбов, что показывает жизнь больших городов с совершенно новой стороны. Помимо снимков, на выставке представлены видеоролики, где показывают самые интересные и необычные моменты работы профессионалов, которым приходится порой забираться в труднодоступные места и подниматься на крыши высотных зданий.

Вадим Махоров участвует в полномасштабной выставке в Новосибирске впервые, несмотря на то, что столица Сибири – его родной город. Фотограф известен по всему миру, он участвовал в крупных международных выставках, а также является Instagram-блогером с несколькими сотнями тысяч подписчиков.

Отметим, что Вадима интересуют не только небоскрёбы, но и промышленные объекты. Так, он порадовал зрителей неожиданными видами с Новосибирской ГЭС.

Напомним, в июле 2019 года выставка квадратных фотографий академика Мешалкина открылась в Новосибирске.