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Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

11.08.2019 21:05

Фото с сайта Pixabay.com, архив Сиб.фм

Прошедшая неделя запомнилась трагедией в Ачинске, запуском самого большого колеса обозрения в Сибири, а также чудовищами – речными и на двух ногах. Главные события – в Итогах недели Сиб.фм.

Беда не приходит одна

Понедельник, 5 августа. В задыхающемся от дыма лесных пожаров Красноярском крае произошла еще одна трагедия, связанная с огнём. Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Ачинске эхом прокатились по всей Сибири. Ущерб от происшествия оценили в миллиард рублей. Несколько человек погибли, более десятка пострадали. Местным властям пришлось эвакуировать тысячи жителей окрестных населенных пунктов. Трагедия повлияла на весь регион – была закрыта для проезда федеральная автомобильная трасса, а поезда дальнего следования пришлось направить в обход опасного участка. Точные причины ЧП еще предстоит установить, главное было оперативно взять ситуацию под контроль. Однако в пятницу появились сообщения о возобновлении взрывов.

Нашли и потеряли

Вторник, 6 августа. На одном из сайтов объявлений на продажу было выставлено панно работы Владимира Сокола «Рождение Оби». Оно размещалось в здании Речного вокзала в Новосибирске и считалось утраченным после страшного пожара, произошедшего 8 марта 2003 года. Краеведы несказанно обрадовались находке, а остальных горожан удивила цена лота – 300 тысяч долларов США. Однако всего через сутки объявление с сайта пропало. Историю чудесного спасения панно выяснить у продавца так и не удалось. Впрочем, не было представлено и доказательств того, что произведение искусства действительно осталось в целости и сохранности.

Обыкновенный садизм

Среда, 7 августа. Академгородок и весь Новосибирск потрясли подробности гибели рыжего кота Моти. Выяснилось, что с животного сняли скальп, отрезали лапы и выбросили в мусорный контейнер. В чудовищной расправе заподозрили юную соседку хозяйки кота. Позднее выяснилось, что Мотя мог быть не единственной жертвой – в квартире девушки обнаружили чучела других животных. Новосибирцы потребовали привлечь школьницу к уголовной ответственности.

Речные чудища

Четверг, 8 августа. Сибирские рыбаки продолжают хвастаться в соцсетях и на форумах своими уловами. Очередной счастливчик похвалился, что поймал 14-килограммовую щуку. Рыба оказалась такой большой, что удержать её удалось только с помощью товарищей. Ранее, свой улов сравнил с крокодилом другой сибиряк.

Крутись, колесо

Пятница, 9 августа. В Новосибирске запустили самое большое за Уралом колесо обозрения. Его высота около 70 метров. У аттракциона 30 кабин, одновременно прокатиться на нём могут 180 человек. Правда, удовольствие будет не самым дешевым – стоимость взрослого билета составляет 300 рублей. При пробном запуске колесо с пассажирами на некоторое время остановилось. Некоторые журналисты начали нервничать. Позднее организаторы назвали остановку плановой – по их словам, кнопку стоп нажали, чтобы подольше продемонстрировать участвовавшему в запуске мэру Новосибирска красоты города.

Замучались пыль глотать

Суббота, 10 августа. Главную улицу Новосибирска – Красный проспект – назвали самой загрязненной точкой города. В течение месяца по заказу общественников метеорологи измеряли уровень концентрации вредных веществ. Почти во всех контрольных точках эксперты не смогли назвать воздух чистым. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации пыли, диоксида азота, аммиака. Самая высокая концентрация взвешенных веществ оказалась на Красном проспекте и на улице Заречной. Больше всего диоксида азота было обнаружено на улицах Промышленная и Татьяны Снежиной.

Без Байкала

Воскресенье, 11 августа. «Гейзерное» озеро в Республике Алтай попало в список самых необычных водоёмов России. Занять почётное третье место в рейтинге ему удалось благодаря необычному цвету, а также узорам на поверхности воды. При этом рисунок постоянно меняется, а причину этого явления ученые однозначно назвать пока не могут. Также в рейтинг попали озёро Малый Семячик в кратере вулкана на Камчатке, Уральское Бали, Серное озеро в Самаре и Абрау в Краснодарском крае. Примечательно, что «славное море» – озеро Байкал – в списке не значится.

 

Кирилл Полиенко

Теги: коты взрывы рыбалка итоги недели

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Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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