Женщину с ребёнком сбил внедорожник в Новосибирске

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

Девушка на внедорожнике «Нива» врезалась в людей на самокате; женщина и девочка доставлены в больницу.

Внедорожник «Нива» сбил женщину с девятилетним ребёнком около дома на улице Героев Революции, 12/1, в Новосибирске, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшие выезжали из двора на электросамокате, а девушка за рулём внедорожника начала движение навстречу. Не успев затормозить, она сбила женщину и девочку.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

«ДТП, действительно, произошло. Пострадали девятилетняя девочка и 31-летняя женщина. Сейчас они доставлены в больницу», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 1 августа 2019 года двое детей пострадали в смертельном ДТП на новосибирской трассе.