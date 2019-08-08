Женщину с ребёнком сбил внедорожник в Новосибирске

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Женщину с ребёнком сбил внедорожник в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.08.2019 18:15
фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области
Девушка на внедорожнике «Нива» врезалась в людей на самокате; женщина и девочка доставлены в больницу.
Внедорожник «Нива» сбил женщину с девятилетним ребёнком около дома на улице Героев Революции, 12/1, в Новосибирске, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Пострадавшие выезжали из двора на электросамокате, а девушка за рулём внедорожника начала движение навстречу. Не успев затормозить, она сбила женщину и девочку.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«ДТП, действительно, произошло. Пострадали девятилетняя девочка и 31-летняя женщина. Сейчас они доставлены в больницу», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.
Напомним, 1 августа 2019 года двое детей пострадали в смертельном ДТП на новосибирской трассе.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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