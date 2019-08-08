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Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской области

Рубрика: общество

12.08.2019 10:15

фото PIXABAY.COM

Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка.

Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости». Регион оказался на 30 строчке списка, который состоит из 85 пунктов. Исследования проводились на основе данных Росстата.

К среднему классу, по мнению изданию, относятся семьи, которые могут купить себе машину и квартиру. К тому же, после выплат по кредитам для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека. В исследовании рассматривались семьи, где хотя бы один человек имеет работу.

Выяснилось, что в Новосибирской области примерно 12,8  % семей можно отнести к среднему классу, что позволило региону оказаться на 30 месте рейтинга. Выше находятся Красноярский край с 19,9 % (15 место), Томская область с 18,1 % (18 место), Иркутская область с 17,6 % (20 место) и Кемеровская область с 17,3 % (21 место).

Однако Новосибирская область обогнала Омскую область с 11,4 % (43 место), Республику Алтай с 8,1 % (61 место) и Алтайский край с 6,8 % (69 место). 

Напомним, 5 августа были названы самые доходные и «нищие» работы в России.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область доход

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сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Синоптики прогнозируют в Новосибирске 12 августа хорошую погоду

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер с татуировкой пропал в Пашино

сегодня 07:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:15 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:18 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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