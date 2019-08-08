Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской области

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Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка.

Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости». Регион оказался на 30 строчке списка, который состоит из 85 пунктов. Исследования проводились на основе данных Росстата.

К среднему классу, по мнению изданию, относятся семьи, которые могут купить себе машину и квартиру. К тому же, после выплат по кредитам для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека. В исследовании рассматривались семьи, где хотя бы один человек имеет работу.

Выяснилось, что в Новосибирской области примерно 12,8 % семей можно отнести к среднему классу, что позволило региону оказаться на 30 месте рейтинга. Выше находятся Красноярский край с 19,9 % (15 место), Томская область с 18,1 % (18 место), Иркутская область с 17,6 % (20 место) и Кемеровская область с 17,3 % (21 место).

Однако Новосибирская область обогнала Омскую область с 11,4 % (43 место), Республику Алтай с 8,1 % (61 место) и Алтайский край с 6,8 % (69 место).

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