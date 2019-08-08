Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской областиРубрика: общество
12.08.2019 10:15
фото PIXABAY.COM
Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка.
Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости». Регион оказался на 30 строчке списка, который состоит из 85 пунктов. Исследования проводились на основе данных Росстата.
К среднему классу, по мнению изданию, относятся семьи, которые могут купить себе машину и квартиру. К тому же, после выплат по кредитам для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека. В исследовании рассматривались семьи, где хотя бы один человек имеет работу.
Выяснилось, что в Новосибирской области примерно 12,8 % семей можно отнести к среднему классу, что позволило региону оказаться на 30 месте рейтинга. Выше находятся Красноярский край с 19,9 % (15 место), Томская область с 18,1 % (18 место), Иркутская область с 17,6 % (20 место) и Кемеровская область с 17,3 % (21 место).
Однако Новосибирская область обогнала Омскую область с 11,4 % (43 место), Республику Алтай с 8,1 % (61 место) и Алтайский край с 6,8 % (69 место).
Напомним, 5 августа были названы самые доходные и «нищие» работы в России.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное