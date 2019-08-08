Баран не давал уснуть жителям Барнаула

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Баран не давал уснуть жителям БарнаулаРубрика: проиcшествия
12.08.2019 09:43
фото с сайта PIXABAY.COM
На территории стройки барнаульцы заметили барана; животное громко блеяло и не давало людям спать.
В Барнауле люди, живущие рядом с новостройкой, пожаловались на шум на строительной площадке. Однако громкие звуки издавала не дрель, а обыкновенный живой баран. Информацией об этом поделилось издание «Алтапресс». Животное находилось на привязи и пронзительно блеяло.
Дело в том, что 11 августа мусульмане отмечали Курбан-байрам. В этот праздник, чтобы приблизиться к Аллаху, люди приносят в жертву коров, овец и коз.
Вероятно, баран находился на стройке, чтобы в ближайшем будущем стать частью этого праздника.
Напомним, в середине июля лось сломал забор в детском саду в Новосибирской области.
Никита Минин
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Лента новостей
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