Более 1000 зарегистрированных обнаружили в одном из домов Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники миграционной службы обнаружили в одном из садовых обществ Новосибирска здание, в котором было зарегистрировано более 1000 граждан из ближнего зарубежья, однако в жилом доме одновременно могло жить не более 92 человек.

В одном из домов, расположенных в одном из садовых обществ Ленинского района Новосибирска, сотрудники регионального Управления по делам миграции ГУ МВД России обнаружили более 1000 зарегистрированных граждан ближнего зарубежья.

По сообщению официального сайта ГУ МВД России по Новосибирской области, организатором «резинового» дома выступил директор общества с ограниченной ответственностью. Он предоставлял в миграционную службу недостоверные сведения о прибывших в Россию иностранцах.

Как стало известно, 32-летний директор коммерческой организации взял в аренду трёхэтажный частный дом. На площади 150 квадратных метров он предоставлял жильё иностранным гражданам. Мини-гостиница расположена в Ленинском районе Новосибирска.

В Управлении по делам миграции сообщили, что, по их данным, по этому адресу на учёте состояло более тысячи иностранных граждан. Однако уже на месте сотрудники ведомства обнаружили, что в доме всего 16 комнат, в которых одновременно могут проживать не более 92 человек.

Сотрудники полиции отметили, что у них есть информация о том, что за регистрацию в доме предприниматель получал денежное вознаграждение. В отношение директора коммерческой структуры возбуждено уголовное дело за постановку на учёт иностранных граждан, фактически не проживающих там.

Напомним, 3 июля стало известно о новосибирце, зарегистрировавшем в маленькой комнате 400 иностранцев.