Бурый медведь убил собаку в Томской области

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Два медведя пугают томичей; охотникам дано разрешение на обстрел.

Бурый медведь растерзал собаку под Томском, сообщает издание vtomske.ru со ссылкой на председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Максима Даниленко.

По словам чиновника, с 5 по 8 августа в посёлке Октябрьском Александровского района Томской области видели двух бурых медведей. Как сообщил Максим, один из них растерзал собаку и истоптал огород местной жительницы. Другие жители населённого пункта тоже говорили, что видели медведя. Поскольку следы, которые нашли специалисты, были разных размеров, был сделан вывод, что медведей двое.

После результатом обследования, охотникам было выдано разрешение на обстрел. На данный момент животные не найдены.

Напомним, в августе 2019 года лисы бежали из горящего леса в Иркутской области.