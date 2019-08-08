Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

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Дети случайно подожгли пятилетнюю девочкуРубрика: проиcшествия
12.08.2019 11:46
фото PIXABAY.COM
В Кемеровской области во время игры дети подожгли платье маленькой девочки; ребёнок находится в реанимации.
Игры с огнём привели к ужасным последствиям в Кемеровской области. Правоохранительными органами проводится доследственная проверка по факту получения ожогов пятилетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, пострадавшая гуляла с двумя своими подругами недалеко от дома. Пятилетняя девочка во время игры начала кружиться с другим ребёнком 11 лет. В это время другая девочка – девяти лет, стояла рядом и баловалась с зажигалкой. Внезапно платье самой младшей девочки загорелось. Её подружки испугались и убежали домой, оставив ребёнка одного. Охваченная огнём девочка добралась до калитки, где её из окна увидел брат. Отец незамедлительно отправился за дочкой, принёс её домой и вызвал врачей. Девочку увезли в больницу. В настоящее время она в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении.
Правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в конце июля ребёнок сгорел в лагере под Хабаровском.
Никита Минин
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