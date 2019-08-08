Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

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Автомобиль Suzuki Grand Vitara столкнулся с Mazda MPV на Чуйском тракте; в ДТП пострадали семь человек – двое из них погибли.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, произошедшей сегодня днём на автодороге Р-256, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, автомобиль Suzuki Grand Vitara двигался по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Около 14:00, на 92-м километре трассы 62-летний водитель врезался во встречную Mazda MPV. В результате ДТП двое пассажиров Suzuki, – мужчина и женщина, – погибли на месте происшествия, а водитель и ещё двое женщин оказались в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Mazda также были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии на данным момент оперативникам неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы.

Напомним, 11 августа три человека погибли в ДТП в Кузбассе.