Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

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Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
12.08.2019 16:29
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Автомобиль Suzuki Grand Vitara столкнулся с Mazda MPV на Чуйском тракте; в ДТП пострадали семь человек – двое из них погибли.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, произошедшей сегодня днём на автодороге Р-256, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным, автомобиль Suzuki Grand Vitara двигался по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Около 14:00, на 92-м километре трассы 62-летний водитель врезался во встречную Mazda MPV. В результате ДТП двое пассажиров Suzuki, – мужчина и женщина, – погибли на месте происшествия, а водитель и ещё двое женщин оказались в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Mazda также были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
Причины и обстоятельства аварии на данным момент оперативникам неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы.
Напомним, 11 августа три человека погибли в ДТП в Кузбассе.
Александр Шпак
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