Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

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Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёлРубрика: общество
12.08.2019 14:47
фото PIXABAY.COM
В различных регионах России этим летом пчёлы массово умирали от отравления пестицидами; мёд выживших пчёл может быть вреден.
Агрохимики предупредили об опасности мёда, собранного в этом сезоне. По мнению экспертов, он может представлять угрозу для здоровья человека из-за применения пестицидов на полях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего лабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра «Немчиновка» Михаила Кузьмича.
Летом 2019 года из-за отравления полей химикатами массовый мор произошёл в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. Пасечникам пришлось выбросить непригодный для еды мёд, что повлекло за собой огромные убытки.
«Если отравленная пчела не умерла мгновенно и успела вернуться в улей, мёд будет заражён. Но надо смотреть, насколько много этого вещества в него попало и может ли быть опасной для человека такая концентрация», – рассказывает Михаил Кузьмич.
По мнению эксперта, мёд может быть вреден не только из-за использования пестицидов, но и из-за распыления законных химикатов во время цветения растений. Специалисты рекомендует проводить лабораторные анализы партий мёда из потенциально опасных регионов.
Напомним, 10 июля массовую гибель пчёл начали расследовать в Алтайском крае.
Никита Минин
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