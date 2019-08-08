Кубок Стэнли в ЛДС «Сибирь» будут показывать почти пять часов

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Кубок Стэнли в ЛДС «Сибирь» будут показывать почти пять часовРубрика: общество, спорт
12.08.2019 10:31
фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»
Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск Кубок Стэнли; 19 августа в ЛДС будет открыта фотозона.
В ЛДС «Сибирь» покажут Кубок Стэнли. 19 августа его привезёт туда Владимир Тарасенко. С 10:30 до 15:00 у поклонников хоккея будет возможность прикоснуться к трофею.
Как сообщает пресс-служба хоккейной «Сибири», проход в фотозону будет осуществляться в порядке живой очереди через левое крыло ЛДС. В фотозоне запрещено использовать свои фотокамеры и мобильные телефоны. Снимки будут делать специально нанятые фотографы. На выходе из фотозоны болельщикам дадут подробную инструкцию по получению бесплатного фото.
Напомним, в конце июля ХК «Сибирь» поместил на свою форму фотографии болельщиков.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное