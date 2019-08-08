Кубок Стэнли в ЛДС «Сибирь» будут показывать почти пять часов

фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск Кубок Стэнли; 19 августа в ЛДС будет открыта фотозона.

В ЛДС «Сибирь» покажут Кубок Стэнли. 19 августа его привезёт туда Владимир Тарасенко. С 10:30 до 15:00 у поклонников хоккея будет возможность прикоснуться к трофею.

Как сообщает пресс-служба хоккейной «Сибири», проход в фотозону будет осуществляться в порядке живой очереди через левое крыло ЛДС. В фотозоне запрещено использовать свои фотокамеры и мобильные телефоны. Снимки будут делать специально нанятые фотографы. На выходе из фотозоны болельщикам дадут подробную инструкцию по получению бесплатного фото.

Напомним, в конце июля ХК «Сибирь» поместил на свою форму фотографии болельщиков.