Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

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Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменёнРубрика: общество
12.08.2019 10:51
Фото с сайта АО «ФПК»
Из-за взрывов боеприпасов под Ачинском перегон Назарово – Ачинск-2 закрыт для движения поездов; пассажирские поезда пойдут по изменённому маршруту.
Поезда из Абакана в Ачинск и Новосибирск пойдут по изменённому маршруту. Такое решение приняли на Красноярской железной дороге.
«В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение по участку Назарово – Ачинск-2», – сообщает сайт Красноярской железной дороги.
Пассажирские поезда № 67, № 68 Москва — Абакан и № 113 Абакан – Новосибирск будут следовать по изменённому маршруту через станции Саянская и Красноярск. Для пассажиров указанных поездов назначен на участке Абакан – Назарово дополнительный поезд № 268.
Решение было принято в связи с сохранением режима ЧС в районе деревни Каменки Ачинского района Красноярского края. Под режим ЧС попала станция Улуй на участке Ачинск-2 – Назарово.
Напомним, 9 августа под Ачинском во второй раз взорвались боеприпасы.
Анатолий Якимов
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