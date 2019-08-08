Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

Фото с сайта АО «ФПК»

Из-за взрывов боеприпасов под Ачинском перегон Назарово – Ачинск-2 закрыт для движения поездов; пассажирские поезда пойдут по изменённому маршруту.

Поезда из Абакана в Ачинск и Новосибирск пойдут по изменённому маршруту. Такое решение приняли на Красноярской железной дороге.

«В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение по участку Назарово – Ачинск-2», – сообщает сайт Красноярской железной дороги.

Пассажирские поезда № 67, № 68 Москва — Абакан и № 113 Абакан – Новосибирск будут следовать по изменённому маршруту через станции Саянская и Красноярск. Для пассажиров указанных поездов назначен на участке Абакан – Назарово дополнительный поезд № 268.

Решение было принято в связи с сохранением режима ЧС в районе деревни Каменки Ачинского района Красноярского края. Под режим ЧС попала станция Улуй на участке Ачинск-2 – Назарово.

Напомним, 9 августа под Ачинском во второй раз взорвались боеприпасы.