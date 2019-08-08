На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

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На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптураРубрика: общество
12.08.2019 16:45
Фото ООО «Институт непрерывного развития»
Ещё один арт-объект украсит Михайловскую набережную Новосибирска; открытие состоится 14 августа.
В Новосибирске на одну скульптуру станет больше. Новый арт-проект появится на Михайловской набережной. На одной из площадок будет размещена кинетическая полусфера.
По словам авторов проекта, это первый подобный арт-объект за Уралом. Уличный скульптор Pin Art состоит его из множества маленьких металлических столбиков. Достаточно немного надавить, и поверхность превратится в объёмную инсталляцию. Она отражает не только настроение человека, но и её ценности.
Инициаторами установки кинетической скульптуры выступило ООО «Институт непрерывного развития». В настоящее время все подготовительные работы завершены. Скульптура вместе с благоустроенной площадкой после торжественного открытия будет подарена администрации города.
Напомним, 9 августа на Михайловской набережной было открыто колесо обозрения.
Анатолий Якимов
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