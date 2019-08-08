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На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

Рубрика: общество

12.08.2019 16:45

Фото ООО «Институт непрерывного развития»

Ещё один арт-объект украсит Михайловскую набережную Новосибирска; открытие состоится 14 августа.

В Новосибирске на одну скульптуру станет больше. Новый арт-проект появится на Михайловской набережной. На одной из площадок будет размещена кинетическая полусфера.

По словам авторов проекта, это первый подобный арт-объект за Уралом. Уличный скульптор Pin Art состоит его из множества маленьких металлических столбиков. Достаточно немного надавить, и поверхность превратится в объёмную инсталляцию. Она отражает не только настроение человека, но и её ценности.

Инициаторами установки кинетической скульптуры выступило ООО «Институт непрерывного развития». В настоящее время все подготовительные работы завершены. Скульптура вместе с благоустроенной площадкой после торжественного открытия будет подарена администрации города.

Напомним, 9 августа на Михайловской набережной было открыто колесо обозрения

 

Анатолий Якимов

Теги: современное искусство Новосибирск михайловская набережная

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На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

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сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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