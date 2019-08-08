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На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

Рубрика: общество

12.08.2019 15:57

Фото с сайта pixabay.com

Через несколько месяцев после похищения уникальных изумрудов в НПП «Тайрус» полиция нашла состав преступления; по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция начала активно искать похитителей уникальных изумрудов. Напомним, 29 апреля в научном производственном предприятии «Тайрус» похитили 342 килограмма искусственно выращенных изумрудов.

«По факту данного преступления возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Несмотря на то, что учёные сразу подали заявление в полицию, в течение трёх месяцев дело передавали из одного ведомство в другое и его практически не расследовали. Через три с небольшим месяца полиция нашла состав преступления и возбудила уголовное дело.

Через несколько дней после появления первых публикаций в СМИ стали известны имена возможных подозреваемых в совершении данного преступления. Причастным к краже синтетических изумрудов называют депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и ранее судимого Максима Рябенького.

Причинённый НПП «Тайрус» ущерб директор предприятия оценил в 100 миллионов рублей.

Напомним, 5 августа стало известно о найденных в багаже у прибывшего в Россию пассажира 700 граммах искусственных сапфиров и изумрудов.

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция МВД хищение Новосибирск

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сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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