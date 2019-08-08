На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

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На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное делоРубрика: общество
12.08.2019 15:57
Фото с сайта pixabay.com
Через несколько месяцев после похищения уникальных изумрудов в НПП «Тайрус» полиция нашла состав преступления; по данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция начала активно искать похитителей уникальных изумрудов. Напомним, 29 апреля в научном производственном предприятии «Тайрус» похитили 342 килограмма искусственно выращенных изумрудов.
«По факту данного преступления возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.
Несмотря на то, что учёные сразу подали заявление в полицию, в течение трёх месяцев дело передавали из одного ведомство в другое и его практически не расследовали. Через три с небольшим месяца полиция нашла состав преступления и возбудила уголовное дело.
Через несколько дней после появления первых публикаций в СМИ стали известны имена возможных подозреваемых в совершении данного преступления. Причастным к краже синтетических изумрудов называют депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и ранее судимого Максима Рябенького.
Причинённый НПП «Тайрус» ущерб директор предприятия оценил в 100 миллионов рублей.
Напомним, 5 августа стало известно о найденных в багаже у прибывшего в Россию пассажира 700 граммах искусственных сапфиров и изумрудов.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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