На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

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Через несколько месяцев после похищения уникальных изумрудов в НПП «Тайрус» полиция нашла состав преступления; по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция начала активно искать похитителей уникальных изумрудов. Напомним, 29 апреля в научном производственном предприятии «Тайрус» похитили 342 килограмма искусственно выращенных изумрудов.

«По факту данного преступления возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Несмотря на то, что учёные сразу подали заявление в полицию, в течение трёх месяцев дело передавали из одного ведомство в другое и его практически не расследовали. Через три с небольшим месяца полиция нашла состав преступления и возбудила уголовное дело.

Через несколько дней после появления первых публикаций в СМИ стали известны имена возможных подозреваемых в совершении данного преступления. Причастным к краже синтетических изумрудов называют депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и ранее судимого Максима Рябенького.

Причинённый НПП «Тайрус» ущерб директор предприятия оценил в 100 миллионов рублей.

Напомним, 5 августа стало известно о найденных в багаже у прибывшего в Россию пассажира 700 граммах искусственных сапфиров и изумрудов.