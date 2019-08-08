На сайт авиакомпании «Победа» напали хакеры

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На сайт авиакомпании «Победа» напали хакерыРубрика: общество
12.08.2019 22:07
Фото со страницы авиакомпании "Победа" из социальной сети Facebook
Сайт авиакомпании «Победа» не работал в связи с DDoS-атакой; сервер перестал отвечать на запросы через 15 минут после начала распродажи авиабилетов.
Хакеры напали на сайт авиакомпании «Победа». DDoS-атака началась через 15 минут после того, как стартовала распродажа авиабилетов. По сообщению газеты «Ведомости» со ссылкой на председателя авиакомпании Елену Селиванову атака началась в 14:15 по московскому времени.
Специалисты IT-службы пытались восстановить работу сайта в течение часа, а сейчас ищут источник атаки. По предварительным данным DDoS-атака произошла с китайских серверов.
"Наш сайт способен комфортно работать при 50000 обращениях одновременно. Однако в понедельник утром было зафиксировано 75 тысяч посетителей", — рассказала Елена Селиванова.
На сайте авиакомпании «Победа» сообщалось, что 12 августа будет запущена распродажа 200000 билетов стоимостью от 499 до 1999 рублей по 85 направлениям.
Напомним, 16 июля стало известно о запуске прямого рейса Новосибирск – Санкт-Петербург авиакомпанией «Победа» в зимнем расписании.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске
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На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура
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