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На сайт авиакомпании «Победа» напали хакеры

Рубрика: общество

12.08.2019 22:07

Фото со страницы авиакомпании "Победа" из социальной сети Facebook

Сайт авиакомпании «Победа» не работал в связи с DDoS-атакой; сервер перестал отвечать на запросы через 15 минут после начала распродажи авиабилетов.

Хакеры напали на сайт авиакомпании «Победа». DDoS-атака началась через 15 минут после того, как стартовала распродажа авиабилетов. По сообщению газеты «Ведомости» со ссылкой на председателя авиакомпании Елену Селиванову атака началась в 14:15 по московскому времени.

Специалисты IT-службы пытались восстановить работу сайта в течение часа, а сейчас ищут источник атаки. По предварительным данным DDoS-атака произошла с китайских серверов.

"Наш сайт способен комфортно работать при 50000 обращениях одновременно. Однако в понедельник утром было зафиксировано 75 тысяч посетителей", — рассказала Елена Селиванова.

На сайте авиакомпании «Победа» сообщалось, что 12 августа будет запущена распродажа 200000 билетов стоимостью от 499 до 1999 рублей по 85 направлениям.

Напомним, 16 июля стало известно о запуске прямого рейса Новосибирск – Санкт-Петербург авиакомпанией «Победа» в зимнем расписании.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация хакеры Победа авиакомпания

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Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

вчера 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

вчера 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

вчера 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

вчера 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

вчера 12:16 Хроника 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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