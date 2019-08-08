На улицах Новосибирска появились московские трамваи

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На улицах Новосибирска появились московские трамваиРубрика: общество
12.08.2019 15:25
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Первые два трамвая, подаренные московским правительством Новосибирску, вышли на улицы города; они работают на маршруте № 13.
Московские трамваи вышли на улицы Новосибирска. Напомним, 5 июля в наш город прибыли первые четыре вагона, подаренные московским правительством.
Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в МКП «Горэлектротранспорт», подвижной состав из Москвы будет работать на правом берегу. Первые вагоны дебютировали на маршруте № 13, который уже стал легендой Новосибирска.
Обновлённые трамваи отличаются от старых тем, что в них не три двери, а четыре. Напротив каждой двери размещены камеры видеонаблюдения. Ещё одна находится в салоне со стороны кабины водителя.
За несколько дней эксплуатации пассажиры отметили обновлённые мягкие сиденья и удобные поручни. В ближайшие дни на линии выйдет ещё два вагона из первой партии. Всего на данный момент в Новосибирск привезли 14 единиц из 20. Оставшиеся шесть прибудут в ближайшее время.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о безвозмездной передаче трамваев Новосибирску. Местные власти должны были оплатить только доставку – 11 миллионов рублей.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Новосибирске на линию выходили неисправные трамваи.
Анатолий Якимов
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