На улицах Новосибирска появились московские трамваи

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Первые два трамвая, подаренные московским правительством Новосибирску, вышли на улицы города; они работают на маршруте № 13.

Московские трамваи вышли на улицы Новосибирска. Напомним, 5 июля в наш город прибыли первые четыре вагона, подаренные московским правительством.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в МКП «Горэлектротранспорт», подвижной состав из Москвы будет работать на правом берегу. Первые вагоны дебютировали на маршруте № 13, который уже стал легендой Новосибирска.

Обновлённые трамваи отличаются от старых тем, что в них не три двери, а четыре. Напротив каждой двери размещены камеры видеонаблюдения. Ещё одна находится в салоне со стороны кабины водителя.

За несколько дней эксплуатации пассажиры отметили обновлённые мягкие сиденья и удобные поручни. В ближайшие дни на линии выйдет ещё два вагона из первой партии. Всего на данный момент в Новосибирск привезли 14 единиц из 20. Оставшиеся шесть прибудут в ближайшее время.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о безвозмездной передаче трамваев Новосибирску. Местные власти должны были оплатить только доставку – 11 миллионов рублей.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Новосибирске на линию выходили неисправные трамваи.