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На улицах Новосибирска появились московские трамваи

Рубрика: общество

12.08.2019 15:25

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Первые два трамвая, подаренные московским правительством Новосибирску, вышли на улицы города; они работают на маршруте № 13.

Московские трамваи вышли на улицы Новосибирска. Напомним, 5 июля в наш город прибыли первые четыре вагона, подаренные московским правительством. 

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в МКП «Горэлектротранспорт», подвижной состав из Москвы будет работать на правом берегу. Первые вагоны дебютировали на маршруте № 13, который уже стал легендой Новосибирска.

Обновлённые трамваи отличаются от старых тем, что в них не три двери, а четыре. Напротив каждой двери размещены камеры видеонаблюдения. Ещё одна находится в салоне со стороны кабины водителя. 

За несколько дней эксплуатации пассажиры отметили обновлённые мягкие сиденья и удобные поручни. В ближайшие дни на линии выйдет ещё два вагона из первой партии. Всего на данный момент в Новосибирск привезли 14 единиц из 20. Оставшиеся шесть прибудут в ближайшее время.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о безвозмездной передаче трамваев Новосибирску. Местные власти должны были оплатить только доставку – 11 миллионов рублей.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Новосибирске на линию выходили неисправные трамваи.

 

Анатолий Якимов

Теги: трамвай пассажирские перевозки МКП «ГЭТ» Новосибирск

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сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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