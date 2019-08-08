Новосибирец забил приятеля до смерти за пропавший телефон

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Новосибирец забил приятеля до смерти за пропавший телефонРубрика: проиcшествия
12.08.2019 14:36
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
Житель Новосибирска заподозрил знакомого в краже своего смартфона; когда исчезнувший телефон зазвонил в кармане «подозреваемого», мужчина стал избивать его.
Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении молодого мужчины, убившего собутыльника, сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 августа в Советском районе Новосибирска.
Во время застолья в одной из квартир дома по улице Динамовцев 33-летний мужчина заметил, что исчез его смартфон, и заподозрил в краже одного из участников попойки – 50-летнего знакомого, который к тому времени как раз уходил из квартиры. Злоумышленник догнал предполагаемого вора и поинтересовался у него – не видел ли он телефон, на что тот ответил, что ничего о пропаже устройства не знает, однако именно в этот момент в его кармане зазвонил пропавший телефон. Разозлившись, владелец гаджета стал избивать собутыльника руками и ногами.
Спустя некоторое время от полученных травм потерпевший скончался. Избивший его приятель был задержан сотрудниками полиции. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Следователи продолжают разбираться в деталях преступления.
Напомним, в мае этого года житель Бердска забил собутыльника булыжником.
Александр Шпак
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Лента новостей
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