Новосибирская журналистка скончалась от рака

фото Елены Макеенко из социальной сети FACEBOOK

Литературный критик Елена Макеенко умерла после долгой борьбы с раком; об этом сообщила подруга журналистки.

В возрасте 32 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, которая началась в феврале 2017 года, скончалась журналистка из Новосибирска Елена Макеенко. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала подруга Елены Галина Юзефович:

«Ребят, плохие новости. Elena Makeenko, наша Леночка умерла. Пока больше ничего не могу сказать — буду держать в курсе, когда похороны и вообще. Ей было очень тяжело — давайте пожелаем ей лёгкой дороги, а родителям – сил это всё пережить».

Елена Макеенко была литературным критиком и редактором проекта «Полка». Известна также тем, что соосновала сибирский интернет-журнал Siburbia. За свою недолгую, но очень яркую жизнь сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир».