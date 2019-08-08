Новосибирская журналистка скончалась от рака

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Новосибирская журналистка скончалась от ракаРубрика: общество
12.08.2019 12:32
фото Елены Макеенко из социальной сети FACEBOOK
Литературный критик Елена Макеенко умерла после долгой борьбы с раком; об этом сообщила подруга журналистки.
В возрасте 32 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, которая началась в феврале 2017 года, скончалась журналистка из Новосибирска Елена Макеенко. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала подруга Елены Галина Юзефович:
«Ребят, плохие новости. Elena Makeenko, наша Леночка умерла. Пока больше ничего не могу сказать — буду держать в курсе, когда похороны и вообще. Ей было очень тяжело — давайте пожелаем ей лёгкой дороги, а родителям – сил это всё пережить».
Елена Макеенко была литературным критиком и редактором проекта «Полка». Известна также тем, что соосновала сибирский интернет-журнал Siburbia. За свою недолгую, но очень яркую жизнь сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир».
Никита Минин
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