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Новосибирская журналистка скончалась от рака

Рубрика: общество

12.08.2019 12:32

фото Елены Макеенко из социальной сети FACEBOOK

Литературный критик Елена Макеенко умерла после долгой борьбы с раком; об этом сообщила подруга журналистки.

В возрасте 32 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, которая началась в феврале 2017 года, скончалась журналистка из Новосибирска Елена Макеенко. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала подруга Елены Галина Юзефович:

«Ребят, плохие новости. Elena Makeenko, наша Леночка умерла. Пока больше ничего не могу сказать — буду держать в курсе, когда похороны и вообще. Ей было очень тяжело — давайте пожелаем ей лёгкой дороги, а родителям – сил это всё пережить». 

Елена Макеенко была литературным критиком и редактором проекта «Полка». Известна также тем, что соосновала сибирский интернет-журнал Siburbia. За свою недолгую, но очень яркую жизнь сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир».

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область онкология

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Новые аттракционы появились под Кемеровом

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Баран не давал уснуть жителям Барнаула

сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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