Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России

Скриншот с канала YouTube

Молодые новосибирцы массово ныряют в запрещённый для купания котлован; здание Арбитражного суда стало одним из любимых площадок для сальто в Новосибирске.

Один из лидеров паркура в России Александр Баранов посетил Новосибирск и показал основные места для тренировок. Видео «Паркур тур с коллегой 2019|Новосибирск» на авторском YouTube-канале появилось 11 августа.

Ролик блогера посвящён местной тусовке адептов экстремального вида спорта — паркура и основным местам для прыжков. Видео начинается с тренировки нескольких подростков на официальной площадке в Кировском районе, затем компания переходит к котловану.

Паркурщик заснял местную «достопримечательность» для любителей острых ощущений — скалу на котловане «Горский». Около 80 молодых людей и девушек выстроились в очередь для прыжков в водоём, который считается запрещённым для купания и прыжков с высоты.

По статистике спасателей МАСС за два года здесь утонули несколько человек, в том числе в нетрезвом состоянии. Котлован на «Горской» считается вторым по опасности для купания городским водоёмом после котлована на Юго-Западном жилмассиве.

Прогулка экстрималов закончилась у здания Арбитражного суда Новосибирской области и университета СИУ РАНХиГС на улице Нижегородской — этот «спот» привлёк паркурщиков необычной архитектурой.

Напомним, 5 августа возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК.