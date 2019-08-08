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Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
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Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в РоссииРубрика: общество
12.08.2019 07:15
Скриншот с канала YouTube
Молодые новосибирцы массово ныряют в запрещённый для купания котлован; здание Арбитражного суда стало одним из любимых площадок для сальто в Новосибирске.
Один из лидеров паркура в России Александр Баранов посетил Новосибирск и показал основные места для тренировок. Видео «Паркур тур с коллегой 2019|Новосибирск» на авторском YouTube-канале появилось 11 августа.
Ролик блогера посвящён местной тусовке адептов экстремального вида спорта — паркура и основным местам для прыжков. Видео начинается с тренировки нескольких подростков на официальной площадке в Кировском районе, затем компания переходит к котловану.
Паркурщик заснял местную «достопримечательность» для любителей острых ощущений — скалу на котловане «Горский». Около 80 молодых людей и девушек выстроились в очередь для прыжков в водоём, который считается запрещённым для купания и прыжков с высоты.
По статистике спасателей МАСС за два года здесь утонули несколько человек, в том числе в нетрезвом состоянии. Котлован на «Горской» считается вторым по опасности для купания городским водоёмом после котлована на Юго-Западном жилмассиве.
Прогулка экстрималов закончилась у здания Арбитражного суда Новосибирской области и университета СИУ РАНХиГС на улице Нижегородской — этот «спот» привлёк паркурщиков необычной архитектурой.
Напомним, 5 августа возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК.
Никита Манько
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Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
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