Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

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Седан подрезал другой автомобиль; в результате аварии машина слетела в кювет.

Седан Toyota Carina перевернулся на площади Энергетиков в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских, «Тойота Карина» ехала по трассе между остановками «ТЭЦ-2» и «ТЭЦ-3». Её подрезал другой автомобиль, и седан слетел в кювет, опрокинувшись на бок.

«Водитель, чей автомобиль перевернулся, получил незначительные повреждения. Госпитализирован он не был. Марку второй машины, участвовавшей в ДТП мы пока назвать не можем», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 10 августа 2019 года два автомобиля разлетелись на запчасти в Новосибирске.