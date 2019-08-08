Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

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Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦРубрика: проиcшествия
12.08.2019 20:11
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Седан подрезал другой автомобиль; в результате аварии машина слетела в кювет.
Седан Toyota Carina перевернулся на площади Энергетиков в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам полицейских, «Тойота Карина» ехала по трассе между остановками «ТЭЦ-2» и «ТЭЦ-3». Её подрезал другой автомобиль, и седан слетел в кювет, опрокинувшись на бок.
«Водитель, чей автомобиль перевернулся, получил незначительные повреждения. Госпитализирован он не был. Марку второй машины, участвовавшей в ДТП мы пока назвать не можем», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.
Напомним, 10 августа 2019 года два автомобиля разлетелись на запчасти в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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