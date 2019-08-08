Новосибирский пенсионер с татуировкой пропал в Пашино

Пожилой новосибирец без зубов пропал два дня назад; волонтёры объявили срочный сбор.

Поисковики ищут жителя Пашино Александра Бородина в Калининском районе. Вчера, 11 августа новосибирский отряд "Лиза Алерт" объявил сбор на поиски новосибирца.

Пропавший вышел из дома в посёлке Пашино в минувшую субботу, 10 августа, и не вернулся домой. Пенсионеру 71 год, рост 175 см. Мужчина нормального телосложения, имеет русые с проседью волосы и зелёные глаза.

Новосибирец был одет в тёмно-синюю олимпийку с вставками, серо-черную рубашку, тёмно-синие спортивные штаны и серые кроссовки. Особой приметой является тату на левой руке и отсутствие большей части зубов. Пожилой человек может страдать потерей памяти.

Волонтёры "Лиза Алерт" объявили срочный сбор с выездом на поиски "ВКонтакте". Поисковики просят обратиться по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напомним, 11 августа мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.