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Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

Рубрика: культура

12.08.2019 20:36

Фото из группы "Axel" "ВКонтакте"

Нео-романтик из Новосибирска решил сделать социальную песню на тему экологической катастрофы в Сибири; после публикации неизвестные пытались заблокировать его аккаунт с помощью жалоб администрации соцсети. 

Молодой исполнитель из Новосибирска Александр Тупикин, выступающий под псевдонимом Axel, смонтировал клип на трек «Пепел». Релиз видео с нарезкой кадров лесных пожаров состоялся 10 августа в аккаунте музыканта в Instagram.

Певец родом из Красноярского края начал выступать в Новосибирске с февраля прошлого года, молодой человек сочиняет и исполняет авторские песни в жанре нео-романтики с лиричными текстами под гитару. Однако первый клип музыкант решил посвятить социальной теме, отойдя от любовной лирики.

«Не думал, что начну показывать своё творчество именно в формате социальных тем, но уже невозможно молчать! Окажу маленькую помощь нашей природе тем, чем могу. Я родился в маленьком городе Мирный. Буквально неделю назад там был настолько сильный смог от пожаров, что ближайшие 50 метров невозможно было разглядеть... В Новосибирске также неделю назад стоял туман, из — за которого люди жаловались на состояние здоровья. Кашель, температура, марлевые повязки, затыкание рам окон полотенцем.... и бездействие, но уже не со стороны людей. Ситуация сейчас лучше, но это не означает, что все хорошо», – написал Александр «Axel» Тупикин в аннотации к клипу.

Сам видеоклип состоит из съёмок в студии звукозаписи и нарезки кадров лесных пожаров в Сибири и их тушения, взятых из различных СМИ. Знакомые певца признались Сиб.фм, что после публикации видео пост в Instagram дважды блокировали, но вскоре администрация снимала блокировку и сейчас пост доступен для просмотра. 

Сам певец признался Сиб.фм, что был заблокирован не из-за песни. 

 
 
 
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Публикация от Axel (@_imaxel_)

Напомним, 2 августа известная блогерша Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.

Никита Манько

Теги: музыка видео

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

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