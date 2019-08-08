Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

Фото из группы "Axel" "ВКонтакте"

Нео-романтик из Новосибирска решил сделать социальную песню на тему экологической катастрофы в Сибири; после публикации неизвестные пытались заблокировать его аккаунт с помощью жалоб администрации соцсети.

Молодой исполнитель из Новосибирска Александр Тупикин, выступающий под псевдонимом Axel, смонтировал клип на трек «Пепел». Релиз видео с нарезкой кадров лесных пожаров состоялся 10 августа в аккаунте музыканта в Instagram.

Певец родом из Красноярского края начал выступать в Новосибирске с февраля прошлого года, молодой человек сочиняет и исполняет авторские песни в жанре нео-романтики с лиричными текстами под гитару. Однако первый клип музыкант решил посвятить социальной теме, отойдя от любовной лирики.

«Не думал, что начну показывать своё творчество именно в формате социальных тем, но уже невозможно молчать! Окажу маленькую помощь нашей природе тем, чем могу. Я родился в маленьком городе Мирный. Буквально неделю назад там был настолько сильный смог от пожаров, что ближайшие 50 метров невозможно было разглядеть... В Новосибирске также неделю назад стоял туман, из — за которого люди жаловались на состояние здоровья. Кашель, температура, марлевые повязки, затыкание рам окон полотенцем.... и бездействие, но уже не со стороны людей. Ситуация сейчас лучше, но это не означает, что все хорошо», – написал Александр «Axel» Тупикин в аннотации к клипу.

Сам видеоклип состоит из съёмок в студии звукозаписи и нарезки кадров лесных пожаров в Сибири и их тушения, взятых из различных СМИ. Знакомые певца признались Сиб.фм, что после публикации видео пост в Instagram дважды блокировали, но вскоре администрация снимала блокировку и сейчас пост доступен для просмотра.

Сам певец признался Сиб.фм, что был заблокирован не из-за песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Axel (@_imaxel_) 9 Авг 2019 в 7:26 PDT

Напомним, 2 августа известная блогерша Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.