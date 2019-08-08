Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

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Трудовые мигранты занимались прокладкой траншеи, когда одна из стен обрушилась на мужчин; следователи изъяли документы на стройплощадке в Толмачёво.

Врачи не нашли серьёзных травм у пострадавших при обрушении траншеи в Толмачёво. Сегодня, 12 августа в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области сообщили о начале проверки.

Инцидент произошёл после 14:00 в 150 метрах от границы международного аэропорта Толмачёво. По версии сотрудников СКР, четверо иностранных рабочих расширяли грунтовые стены траншеи, предназначенной для коммуникаций, когда одна из грунтовых стен обрушилась на мужчин.

На место оперативно выехали бригады МЧС и скорой помощи. После осмотра в Обской городской больнице иностранные граждане были отпущены, вскоре следователи планируют опросить пострадавших.

На месте инцидента работает следственная группа СКР по региону, следователи изъяли документы со стройплощадки и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 28 июня новосибирцы пожаловались на опасную траншею после гибели засыпанных рабочих.