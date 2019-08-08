2 балла
+19
65.43 73.12
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

сегодня 20:36 Культура 0 Коммент.

Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

сегодня 20:11 Хроника 0 Коммент.

Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

сегодня 19:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

сегодня 19:29 Хроника 0 Коммент.

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

сегодня 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

Рубрика: проиcшествия

12.08.2019 19:29

ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM

Трудовые мигранты занимались прокладкой траншеи, когда одна из стен обрушилась на мужчин; следователи изъяли документы на стройплощадке в Толмачёво.

Врачи не нашли серьёзных травм у пострадавших при обрушении траншеи в Толмачёво. Сегодня, 12 августа в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области сообщили о начале проверки.

Инцидент произошёл после 14:00 в 150 метрах от границы международного аэропорта Толмачёво. По версии сотрудников СКР, четверо иностранных рабочих расширяли грунтовые стены траншеи, предназначенной для коммуникаций, когда одна из грунтовых стен обрушилась на мужчин.

На место оперативно выехали бригады МЧС и скорой помощи. После осмотра в Обской городской больнице иностранные граждане были отпущены, вскоре следователи планируют опросить пострадавших.

На месте инцидента работает следственная группа СКР по региону, следователи изъяли документы со стройплощадки и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 28 июня новосибирцы пожаловались на опасную траншею после гибели засыпанных рабочих.

 

Никита Манько

Теги: Толмачёво безопасность Следственный комитет мигранты

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

сегодня 20:36 Культура 0 Коммент.

Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

сегодня 20:11 Хроника 0 Коммент.

Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

сегодня 19:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

сегодня 19:29 Хроника 0 Коммент.

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

сегодня 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.03.2019

Технологии для бизнеса

Управление доступом и учёт рабочего времени

Читать далее
Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее

Новости по теме

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво сегодня 18:27

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...