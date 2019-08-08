Новосибирцы смогут отправиться в Средневековье

фото из группы «Куда сходить в Новосибирске?» в социальной сети «ВКонтакте»

Необычный фестиваль нагрянет в Новосибирск; жители города пройдут посвящение в рыцари и сразятся на мечах.

В Новосибирске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор». Информацией об этом поделилась группа «Куда сходить в Новосибирске?» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году фестиваль празднует юбилей – уже в пятый раз люди со всей Сибири соберутся вместе, чтобы окунуться в атмосферу Средневековья.

Гостей ожидает тир, где посоревнуются меткие стрелки. Люди смогут послушать интересные лекции об истории, посетить мастер-классы, ремесленные площадки и приобрести товары на настоящей средневековой ярмарке.

В этом году впервые откроет свои двери «Детский мир Средневековья», куда смогут войти лишь юные рыцари. Детям предложат захватить крепость, пострелять из луков и даже сразиться на мечах.

Любой желающий сможет посетить мероприятие 24 и 25 августа в ПКиО «Заельцовский».

Напомним, в конце июля сотни новосибирцев воплотили «Ведьмака» накануне мировой премьеры Netflix.