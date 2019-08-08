Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

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Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТПРубрика: проиcшествия
12.08.2019 13:37
фото с сайта PIXABAY.COM
В Новосибирске в 2019 году автомобилисты стали чаще покидать места аварий; раскрываемость таких случаев тоже возросла.
С начала года в Новосибирске участились случаи, когда владельцы машин уезжали с мест ДТП до приезда правоохранительных органов. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Владислав Савченков.
Всего на территории города зафиксирован 51 случай подобных ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и 51 получили травмы различной степени тяжести. Из них 43 факта были раскрыты.
Также значительно увеличилось количество людей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия, где был нанесён материальный ущерб. На данный момент зарегистрировано 2084 таких ДТП. В 2018 году за аналогичный период подобных случаев было 1666.
Раскрываемость таких происшествий в этом году составила 83 %, тогда как в 2018 этот показатель равнялся 75 %.
Напомним, 9 августа стало известно, что шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области.
Никита Минин
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