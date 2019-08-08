Новые аттракционы появились под Кемеровом

фото Алексея Фомина

В посёлке под Кемеровом установят новые аттракционы для детей; фотографии уже появились в сети.

В посёлке Металлплощадка в Кемеровской области скоро появится ещё одно место, где дети смогут вдоволь развлекаться. Туда привезли новые красочные аттракционы, их осталось только установить, проверить на прочность и безопасность. Информация об этом появилась на странице главы Кемеровского района Алексея Фомина в социальной сети «ВКонтакте».

«Уверен, маленьким посетителям красочные аттракционы понравятся и станут для них одним из самых популярных и любимых развлечений, а родители по достоинству оценят все преимущества нового места отдыха для своих детей», – пишет Алексей Фомин.

Напомним, 9 августа в Новосибирске в тестовом режиме запустили колесо обозрения.