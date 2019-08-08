Новые аттракционы появились под Кемеровом

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Новые аттракционы появились под КемеровомРубрика: общество
12.08.2019 10:42
фото Алексея Фомина
В посёлке под Кемеровом установят новые аттракционы для детей; фотографии уже появились в сети.
В посёлке Металлплощадка в Кемеровской области скоро появится ещё одно место, где дети смогут вдоволь развлекаться. Туда привезли новые красочные аттракционы, их осталось только установить, проверить на прочность и безопасность. Информация об этом появилась на странице главы Кемеровского района Алексея Фомина в социальной сети «ВКонтакте».
«Уверен, маленьким посетителям красочные аттракционы понравятся и станут для них одним из самых популярных и любимых развлечений, а родители по достоинству оценят все преимущества нового места отдыха для своих детей», – пишет Алексей Фомин.
Напомним, 9 августа в Новосибирске в тестовом режиме запустили колесо обозрения.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Новости по теме
Популярное