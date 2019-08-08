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Новые аттракционы появились под Кемеровом

Рубрика: общество

12.08.2019 10:42

фото Алексея Фомина

В посёлке под Кемеровом установят новые аттракционы для детей; фотографии уже появились в сети.

В посёлке Металлплощадка в Кемеровской области скоро появится ещё одно место, где дети смогут вдоволь развлекаться. Туда привезли новые красочные аттракционы, их осталось только установить, проверить на прочность и безопасность. Информация об этом появилась на странице главы Кемеровского района Алексея Фомина в социальной сети «ВКонтакте».

«Уверен, маленьким посетителям красочные аттракционы понравятся и станут для них одним из самых популярных и любимых развлечений, а родители по достоинству оценят все преимущества нового места отдыха для своих детей», – пишет Алексей Фомин.

Напомним, 9 августа в Новосибирске в тестовом режиме запустили колесо обозрения.

 

Никита Минин

Теги: дети Кемеровская область

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут отправиться в Средневековье

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Новые аттракционы появились под Кемеровом

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Баран не давал уснуть жителям Барнаула

сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Синоптики прогнозируют в Новосибирске 12 августа хорошую погоду

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер с татуировкой пропал в Пашино

сегодня 07:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:05 Общество 0 Коммент.

Выставка художников оригинального жанра проходит в Новосибирске

вчера 19:00 Культура 0 Коммент.

Женщину с ребёнком сбил внедорожник в Новосибирске

вчера 18:15 Хроника 0 Коммент.

Подожгли баннер после Дня города в Искитиме

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области

вчера 14:18 Общество 0 Коммент.

Озеро на Алтае попало в топ-5 самых необычных в России

вчера 13:18 Общество 0 Коммент.

Видео: моменты из жизни обитателей Новосибирского зоопарка

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

Два автомобиля разлетелись на запчасти в Новосибирске

вчера 10:47 Хроника 0 Коммент.

Пять дней ищут женщину в синей рубашке в Бердске

вчера 10:04 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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