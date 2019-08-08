Палатку с мёртвыми туристами обнаружили в Красноярском крае

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Палатку с мёртвыми туристами обнаружили в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
12.08.2019 16:39
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
В Мотыгинском районе Красноярского края четверо туристов скончались во время ночёвки на берегу реки Ангары.
Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю расследуют гибель четырёх человек, сообщает пресс-служба ведомства. Как стало известно, тела погибших были обнаружены утром 12 августа в туристической палатке, установленной на левом берегу реки Ангары в районе посёлка Новоангарск. По версии следователей, туристы отравились газом.
Пол и возраст погибших в сообщении не раскрываются. Какой именно газ стал причиной смерти туристической группы и при каких обстоятельствах – предстоит выяснить следователям.
Напомним, в августе этого года в Кемеровской области дети случайно подожгли пятилетнюю девочку.
Александр Шпак
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