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Пикет из-за жестокого убийства кота Моти пройдёт в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

12.08.2019 18:05

фото Арины Храмовой из социальной сети "ВКонтакте"

Горожане всеми силами пытаются привлечь внимание общественности к проблеме; пикет из-за убитых животных пройдет в Новосибирске. 

Официальный согласованный пикет из-за убийства кота Моти пройдёт 15 августа в 19:00 во дворе дома на улице Иванова, 28а в Новосибирске. Информация об этом появилась в группе «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме и собрать физические подписи под коллективной жалобой в прокуратуру с просьбой разобраться в деле.

«Что нужно от вас? Приходите на пикет, можете приготовить плакаты об этой проблеме, можно будет поставить свою подпись в коллективном обращении. Важен каждый ваш голос, важен каждый из вас!» — написано в объявлении о проведении пикета.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 5 августа рыжий кот Мотя, любимец Академгородка, не вернулся с прогулки домой. После долгих поисков хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. С животного сняли скальп и отрезали лапы. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку владелицы кота, у которой в квартире нашли коробки с трупами других животных: крыс, белок и птиц. В настоящее время школьница продолжает жить в том же доме, а соседи теперь боятся выпускать на улицу не только домашних питомцев, но и детей.

8 августа жители Новосибирска начали собирать подписи на портале change.org с целью добиться изоляции и наказания девушки, подозреваемой в убийстве. Но это был лишь первый шаг, и теперь горожане готовы собраться вместе, чтобы потребовать правосудия.

Напомним, 9 августа истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область убийство животные пикет

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сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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