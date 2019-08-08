Пикет из-за жестокого убийства кота Моти пройдёт в Новосибирске

фото Арины Храмовой из социальной сети "ВКонтакте"

Горожане всеми силами пытаются привлечь внимание общественности к проблеме; пикет из-за убитых животных пройдет в Новосибирске.

Официальный согласованный пикет из-за убийства кота Моти пройдёт 15 августа в 19:00 во дворе дома на улице Иванова, 28а в Новосибирске. Информация об этом появилась в группе «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме и собрать физические подписи под коллективной жалобой в прокуратуру с просьбой разобраться в деле.

«Что нужно от вас? Приходите на пикет, можете приготовить плакаты об этой проблеме, можно будет поставить свою подпись в коллективном обращении. Важен каждый ваш голос, важен каждый из вас!» — написано в объявлении о проведении пикета.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 5 августа рыжий кот Мотя, любимец Академгородка, не вернулся с прогулки домой. После долгих поисков хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. С животного сняли скальп и отрезали лапы. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку владелицы кота, у которой в квартире нашли коробки с трупами других животных: крыс, белок и птиц. В настоящее время школьница продолжает жить в том же доме, а соседи теперь боятся выпускать на улицу не только домашних питомцев, но и детей.

8 августа жители Новосибирска начали собирать подписи на портале change.org с целью добиться изоляции и наказания девушки, подозреваемой в убийстве. Но это был лишь первый шаг, и теперь горожане готовы собраться вместе, чтобы потребовать правосудия.

Напомним, 9 августа истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске.