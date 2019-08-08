Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

Фото правительства Новосибирской области

Жители Новосибирской области смогут шире использовать проактивные госуслуги; с таким поручением обратился к членам правительства губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области поручил шире использовать предоставление проактивных госуслуг. Суперсервисы в предоставлении услуг должны избавить жителей новосибирцев от бумажного документооборота.

Как отметил руководитель региона, внедрение новых передовых технологий и предоставление услуг в электронном виде – быстрее, проще, удобнее. Внедрение автоматизированных сервисов позволит не только сократить трудозатраты и решить проблему кадрового дефицита, но и уйти от субъективизма, так как услуга оказывается объективно, без участия человека.

«Особо хотел бы обратить внимание на внедрение проактивных услуг. Это полностью укладывается в новую концепцию МФЦ, когда власть, по сути дела, защищает интересы гражданина, своевременно напоминая и предоставляя услуги, которые ему необходимы», – подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор привёл пример, как аграрии пользуются информацией для оформления мер поддержки или молодые родители получают уведомления о государственной поддержке в связи с рождением ребенка.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области о работе, проводимой в регионе по внедрению электронных суперсервисов, цифровой трансформации госуслуг рассказал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. По его словам, одним из важнейших направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Цифровое государственное управление» является цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг.

«К 2024 году необходимо обеспечить чтобы 70 % всех взаимодействий граждан и организаций с государственными органами и учреждениями происходили в цифровом виде. Так, например, новый суперсервис "Рождение ребёнка" поможет избавить жителей Новосибирской области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов времени», – сообщил Анатолий Дюбанов.

Он также отметил, что ведение суперсервисов важно для сопровождения человека на разных стадиях жизненных и деловых ситуаций. Примером оказания услуг для бизнеса полностью в электронном виде, без необходимости посещения органа власти является предоставление господдержки сельхозтоваропроизводителям. В этом году за счёт внедрения механизма подписания соглашений электронной подписью, около 90 % документов фермеры подписали именно таким способом, без необходимости посещения Минсельхоза. С 2020 года фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке.

Напомним, 1 августа стало известно о том, что сельским территориям Новосибирской области поможет мясное скотоводство.