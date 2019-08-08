Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Подруга-начальница полгода «кормила» потерпевшую обещаниями выдать зарплату; жительница Новосибирска получила психическое расстройство.

Пожилая юрист из Новосибирска решила отсудить более 18 миллионов у подруги-начальницы за неоплаченный труд, повлёкший психическое расстройство. Сегодня, 12 августа, в прокуратуре Железнодорожного района рассказали Сиб.фм о слушаниях по делу о полной невыплате зарплаты, повлекшей тяжкие последствия.

События происходили с 23 марта 2011 года по 11 апреля 2016 года. Согласно материалам дела, юрист ООО «Консалтинговая группа «Финансист» вместе с подругой-начальницей занимались сопровождением арбитражных споров и дел о банкротстве компании. С марта 2011 года специалист фактически работала в юридической фирме и должна была получать ежемесячно по 50 тысяч рублей.

В октябре 2011 года у компании начались трудности, и потерпевшей предложили работать из дома. Однако, как сообщили в прокуратуре, начальница пользовалась доверием подруги и постоянно «кормила» женщину обещаниями, не выплачивая ни копейки.

Через месяц юрист обратилась с заявлением о полной невыплате зарплаты в правоохранительные органы. Потеряв надежду получить заработок от бывшей подруги-начальницы, женщина получила кратковременное психическое расстройство и была вынуждена пройти лечение, добавили гособвинители.

Проверка выявила, что юрист работала без трудового договора, по соглашению с работодателем. Но 28 свидетелей подтвердили, что юрист исполняла обязанности, находилась в офисе и фактически работала с марта по ноябрь 2011 года. Притом перейдя на работу из дома, юрист фактически перестала трудиться в фирме, но не расторгла трудовые отношения – и по закону долг по зарплате рос до момента банкротства ООО «ГК Финансист» в апреле 2016 года.

«Проверки по делу проходили в течение пяти лет, общая сумма задолженности по зарплате перед работником составила более 3,5 миллиона рублей. Потерпевшая заявила иск о компенсации морального вреда и процента по невыплате зарплаты, а также премий – общая сумма требований превысила 18,7 миллиона рублей. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде», – сообщил Сиб.фм старший помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз.

В ближайшее время экс-директор юридической фирмы представит свои показания в суде. Максимальное наказание по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев с тяжкими последствиями грозит пятью годами лишения свободы.

Напомним, 1 августа подрядчика ремонта Красного проспекта в Новосибирске уличили в невыплате заработной платы.