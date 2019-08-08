Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

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Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту ТолмачёвоРубрика: общество, проиcшествия
12.08.2019 18:27
ФОТО С САЙТА tolmachevo.ru
ЧП, произошедшее во время проведения работ по реконструкции аэропорта Толмачёво привело пятерых рабочих на больничную койку; мужчин засыпало землёй, когда они были в траншее.
Несколько человек оказались под завалами земли в новосибирском аэропорту Толмачёво, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительным данным спасателей, инцидент произошёл сегодня днём, когда пятеро рабочих рыли траншеи в рамках проведения работ по реконструкции аэропорта. Огромная масса земли свалилась на мужчин, в результате чего они получили множественные травмы. Насколько серьёзны повреждения — на данный момент неизвестно. Сейчас все пятеро пострадавших находятся в Обской центральной городской больнице.
Из-под завалов рабочих достали их коллеги. Сейчас на месте происшествия работает пожарно-спасательная бригада и отряд кинологов с собаками — для того чтобы исключить возможное нахождение под земляными завалами других людей. По каким причинам произошёл обвал, предстоит выяснить правоохранителям.
По информации Сиб.фм, все рабочие — граждане государств Центральной Азии.
Напомним, 20 июня 2019 года под завалами песчаного берега в одном из сёл Новосибирской области погиб мальчик.
Александр Шпак
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