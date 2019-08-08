Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

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Рубрика: общество

12.08.2019 19:50

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СУТ СК РОССИИ

Нетрезвый мужчина обвиняется в нападении на стюардессу и драке с экипажем; отчаянному новосибирцу грозит до пяти лет колонии.

Новосибирский рабочий попал в суд за пьяную выходку на борту рейса «Новосибирск-Москва» в Толмачёво. Сегодня, 12 августа пресс-служба Обского городского суда сообщила о дате первого заседания по делу Максима Пашнина.

Инцидент произошёл утром 14 мая около 09:40. Новосибирец Максим Пашнин напился в аэропорту Толмачёво и стал подниматься на борт внутреннего рейса с сигаретой. Бортпроводница потребовала убрать сигарету, в ответ обвиняемый затолкнул стюардессу в кабину пилотов и ударил командира судна, а затем – второго пилота.

Вскоре экипаж смог скрутить нападавшего и вызвать транспортную полицию. Нетрезвый пассажир начал оскорблять полицейских и силой был снят с рейса.

Максим Пашнин обвиняется в трёх статьях уголовного кодекса о побоях, хулиганстве на воздушном транспорте и оскорблении представителя власти. Максимальный срок по статье о хулиганстве составляет пять лет лишения свободы.

Первое судебное заседание по делу назначено на 19 августа.  

Напомним, 7 августа в прокуратуре рассказали, как молодая мать устроила дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских.

 

Никита Манько

Теги: суд алкоголь Толмачёво авиадебошир

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Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

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Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

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Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

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Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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