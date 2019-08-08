Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

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Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в НовосибирскеРубрика: общество
12.08.2019 19:50
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО СУТ СК РОССИИ
Нетрезвый мужчина обвиняется в нападении на стюардессу и драке с экипажем; отчаянному новосибирцу грозит до пяти лет колонии.
Новосибирский рабочий попал в суд за пьяную выходку на борту рейса «Новосибирск-Москва» в Толмачёво. Сегодня, 12 августа пресс-служба Обского городского суда сообщила о дате первого заседания по делу Максима Пашнина.
Инцидент произошёл утром 14 мая около 09:40. Новосибирец Максим Пашнин напился в аэропорту Толмачёво и стал подниматься на борт внутреннего рейса с сигаретой. Бортпроводница потребовала убрать сигарету, в ответ обвиняемый затолкнул стюардессу в кабину пилотов и ударил командира судна, а затем – второго пилота.
Вскоре экипаж смог скрутить нападавшего и вызвать транспортную полицию. Нетрезвый пассажир начал оскорблять полицейских и силой был снят с рейса.
Максим Пашнин обвиняется в трёх статьях уголовного кодекса о побоях, хулиганстве на воздушном транспорте и оскорблении представителя власти. Максимальный срок по статье о хулиганстве составляет пять лет лишения свободы.
Первое судебное заседание по делу назначено на 19 августа.
Напомним, 7 августа в прокуратуре рассказали, как молодая мать устроила дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских.
Никита Манько
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