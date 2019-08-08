Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за непотушенную сигарету

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Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за непотушенную сигаретуРубрика: общество
12.08.2019 18:52
Начальство уволило героя скандального видео о ремонте дорог соломой за курение в кадре; дорожники вернулись к работе по проверенной технологии.
Попытка отремонтировать участок дороги с помощью соломы закончилась скандалом и увольнением для трёх рабочих. Сегодня, 12 августа в пресс-службе «Новосибирскавтодора» рассказали Сиб.фм о результатах проверки и итогах работ в Карасукском районе.
Видео ямочного ремонта на участке дороги «Осолодино – Озёрное Приволье» появилось в соцсетях в минувшую пятницу, 9 августа. Автор видео вместе с мастером участка обсуждает «новую царскую технологию»: дорожники выкопали яму и засыпали соломой. За этим наблюдает начальство и сотрудники ГИБДД, в завершение автор говорит «Это Россия! Карасук».
Представители «Новосибирскавтодора» в ответе на запрос Сиб.фм сообщили, что «действия в ролике не выдерживают никакой критики» и пообещали наказать виновных. Компания поблагодарила бдительных граждан, которые выложили видео в сеть.
«Троих мы уволили за нарушение норм и требований к ремонту дорог. Мастер участка, который попал на видео с непотушенной сигаретой, уволен за несоблюдение требований пожарной безопасности», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе «Новосибирскавтодора».
Работы по устранению пучинообразования на участке автодороги М-51 «Купино-Карасук» продолжаются. В компании добавили, что ещё в пятницу из вырытой ямы была убрана солома, засыпан сухой грунт.
В среду, 14 августа планируется перейти к следующему этапу – обустройство слоя дорожной одежды из песко-щебёночной смеси. Ремонтируемый участок занимает несколько сотен метров, работы по устранению пучинообразования также проходят на трёх участках в Карасукском и Тогучинском районах, и на других объектах не было замечено вопиющих нарушений технологии ремонта дорог.
Напомним, 3 июля новосибирские дорожники решили знаками обезопасить колею на «Шлюзе».
Никита Манько
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