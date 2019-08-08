Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

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Из-за погодных условий аэропорта Благовещенска самолёт из Новосибирска ушёл на запасной аэродром; вылет обратного рейса задержали на три часа.

На три часа задерживается прибытие рейса из Благовещенска. По данным сайта Flighiradar24, самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс S7-5211 Новосибирск – Благовещенск, не смог приземлиться в аэропорту назначения и был вынужден уйти на запасной аэродром – в Читу.

Как только погода в благовещенском аэропорту Игнатьево улучшилась, пассажиры продолжили свой путь. Однако из-за позднего прибытия борта обратный вылет задерживается ориентировочно на три часа.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, прибытие рейса S7-5212 из Благовещенска ожидается не в 10:00, как заявлено в расписании, а в 13:15.

Напомним, 30 июля рейс из Благовещенска в Новосибирск задержался на 13 часов.