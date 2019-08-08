Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часаРубрика: общество
12.08.2019 09:04
Фото с сайта jetphotos.com
Из-за погодных условий аэропорта Благовещенска самолёт из Новосибирска ушёл на запасной аэродром; вылет обратного рейса задержали на три часа.
На три часа задерживается прибытие рейса из Благовещенска. По данным сайта Flighiradar24, самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс S7-5211 Новосибирск – Благовещенск, не смог приземлиться в аэропорту назначения и был вынужден уйти на запасной аэродром – в Читу.
Как только погода в благовещенском аэропорту Игнатьево улучшилась, пассажиры продолжили свой путь. Однако из-за позднего прибытия борта обратный вылет задерживается ориентировочно на три часа.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, прибытие рейса S7-5212 из Благовещенска ожидается не в 10:00, как заявлено в расписании, а в 13:15.
Напомним, 30 июля рейс из Благовещенска в Новосибирск задержался на 13 часов.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Популярное