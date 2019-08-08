Синоптики прогнозируют в Новосибирске 12 августа хорошую погоду

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В Новосибирской области начало рабочей недели будет без осадков; небо временами будет затянуто облаками.

Переменная облачность и отсутствие осадков прогнозируют в Новосибирске 12 августа. Об этом сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Температура воздуха днём +19…+24 градуса, ночью столбик термометра опустится до +12…+16. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Относительная влажность 57% Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.

Напомним, 9 августа синоптики в Новосибирске обещали дождь.