Синоптики прогнозируют в Новосибирске 12 августа хорошую погоду

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Синоптики прогнозируют в Новосибирске 12 августа хорошую погодуРубрика: общество
12.08.2019 08:20
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области начало рабочей недели будет без осадков; небо временами будет затянуто облаками.
Переменная облачность и отсутствие осадков прогнозируют в Новосибирске 12 августа. Об этом сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Температура воздуха днём +19…+24 градуса, ночью столбик термометра опустится до +12…+16. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Относительная влажность 57% Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.
Напомним, 9 августа синоптики в Новосибирске обещали дождь.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
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