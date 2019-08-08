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Три человека погибли в ДТП в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

12.08.2019 14:53

фото PIXABAY.COM

В Мариинском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП; три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, ещё три доставлены в больницу.

В Кемеровской области произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 11 августа примерно в 22:00 водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу дороги Мариинск – Калининский, где столкнулся с грузовиком «Мицубиси Кантер». Водитель «Тойоты» и двое его пассажиров погибли, а трое пассажиров грузовика, в том числе четырёхлетний ребенок, были госпитализированы.

Правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале. 

Никита Минин

Теги: ДТП Кемеровская область

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сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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