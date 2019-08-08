Три человека погибли в ДТП в Кузбассе

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Три человека погибли в ДТП в КузбассеРубрика: проиcшествия
12.08.2019 14:53
фото PIXABAY.COM
В Мариинском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП; три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, ещё три доставлены в больницу.
В Кемеровской области произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, 11 августа примерно в 22:00 водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу дороги Мариинск – Калининский, где столкнулся с грузовиком «Мицубиси Кантер». Водитель «Тойоты» и двое его пассажиров погибли, а трое пассажиров грузовика, в том числе четырёхлетний ребенок, были госпитализированы.
Правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале.
Никита Минин
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Лента новостей
Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском
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