Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на БайкалеРубрика: проиcшествия
12.08.2019 09:55
Фото предоставлено Восточно-Сибирским управлением на транспорте СКР
В ДТП на Байкале погибли трое мужчин; их автомобиль столкнулся с поездом.
При столкновении с грузовым поездом в Республике Бурятия погибли трое мужчин. Как стало известно из сообщения Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР, они находились в автомобиле.
ДТП произошло на перегоне Мысовая – Боярский Восточно-Сибирской железной дороги утром 11 августа на нерегулируемом железнодорожном переезде.
«Несмотря на запрещающие сигналы светофора и звуковые сигналы электровоза, водитель автомобиля принял решение проехать по железнодорожному переезду перед близко идущим поездом. В результате грузовой состав врезался в универсал», – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Сиб.фм.
В ведомстве отметили, что на данный момент сказать, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, невозможно. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 8 августа в Новосибирской области внедорожник на переезде врезался в грузовой поезд.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
Взрывы, находка и очень жестокое обращение с животными – Итоги недели Сиб.фм
Чаще стали «сливать» конфиденциальную информацию в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное