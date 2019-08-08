Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

Фото предоставлено Восточно-Сибирским управлением на транспорте СКР

В ДТП на Байкале погибли трое мужчин; их автомобиль столкнулся с поездом.

При столкновении с грузовым поездом в Республике Бурятия погибли трое мужчин. Как стало известно из сообщения Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР, они находились в автомобиле.

ДТП произошло на перегоне Мысовая – Боярский Восточно-Сибирской железной дороги утром 11 августа на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«Несмотря на запрещающие сигналы светофора и звуковые сигналы электровоза, водитель автомобиля принял решение проехать по железнодорожному переезду перед близко идущим поездом. В результате грузовой состав врезался в универсал», – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Сиб.фм.

В ведомстве отметили, что на данный момент сказать, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, невозможно. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 августа в Новосибирской области внедорожник на переезде врезался в грузовой поезд.