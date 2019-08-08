В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

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В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщинуРубрика: проиcшествия
12.08.2019 12:16
фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в розыске пенсионерки в Новосибирске; последний раз женщину видели 11 августа.
В Новосибирске разыскивают Валентину Николаевну Белкину. 63-летнюю женщину последний раз видели 11 августа на остановочной платформе электрички «Речной вокзал». Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 162-165 сантиметров, полное телосложение, глаза зелёно-голубые, волосы окрашенные (цвет вишня) с сединой.
Была одета: (как на фото с видеокамер) коричневый халат в цветочек, чёрные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, или тех, кто её видел после 11 августа 2019 года, просим сообщить по номеру 8 800 700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.
Напомним, 2 августа в Новосибирске нашли пропавшую старушку со шрамом.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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