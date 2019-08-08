4 балла
+23
65.43 73.12
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

сегодня 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Новые аттракционы появились под Кемеровом

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Баран не давал уснуть жителям Барнаула

сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

Рубрика: общество

12.08.2019 12:23

Фото с сайта pixabay.com

За первое полугодие 2019 года выявлено 166 нелегальных участников финансового рынка; большая часть «чёрных кредиторов» незаконно выдавала населению займы с привлечением средств материнского капитала.

Новосибирск вошёл в число городов, где были зарегистрированы случаи незаконной выдачи денежных кредитов за счёт средств материнского капитала. По сообщению сайта Сибирского ГУ Центрального банка России, в первом полугодии 2019 года на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия выявлено 166 нелегальных участников финансовых рынков.

Как стало известно, почти две трети «чёрных кредиторов» выдавали займы населению, привлекая средства материнского капитала. Граждане получали деньги, отдавая часть в виде 15-процентной комиссии. Подобные нелегальные схемы действовали везде, кроме Томской области.

При этом с 1 октября выдавать займы, обеспеченные материнским капиталом, смогут только финансовые институты, поднадзорные Банку России. Запрет не коснётся Росвоенипотеки и уполномоченных «Дом.РФ» организаций.

Финансисты отметили, что около 15 % нарушений были связаны с незаконными названиями компаний-кредиторов. Нелегалы действовали под видом микрофинансовых организаций и инвестфондов, чтобы граждане им доверяли. Кроме того, было обнаружено 12 нелегальных ломбардов, а в Красноярской, Новосибирской и Омской областях выявлены организации с признаками финансовой пирамиды.

Всего, по материалам Сибирского ГУ Банка России, возбуждено более 70 дел об административном правонарушении и три уголовных. При этом в 2018 году на территории Сибири эксперты выявили 165 нелегальных кредиторов.

Напомним, 7 июня стало известно о том, что материнский капитал может быть увеличен.

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь материнский капитал финансы мошенничество деньги Новосибирская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

сегодня 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

сегодня 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Дети случайно подожгли пятилетнюю девочку

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Маршрут поезда из Абакана в Москву и Новосибирск будет изменён

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Новые аттракционы появились под Кемеровом

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Трое мужчин погибли в ДТП при столкновении с поездом на Байкале

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Баран не давал уснуть жителям Барнаула

сегодня 09:43 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Благовещенска в Новосибирск задерживается на три часа

сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
12.07.2019

Чего в земле не утаить

У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее

Новости по теме

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки сегодня 16:14

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...