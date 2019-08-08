В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

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За первое полугодие 2019 года выявлено 166 нелегальных участников финансового рынка; большая часть «чёрных кредиторов» незаконно выдавала населению займы с привлечением средств материнского капитала.

Новосибирск вошёл в число городов, где были зарегистрированы случаи незаконной выдачи денежных кредитов за счёт средств материнского капитала. По сообщению сайта Сибирского ГУ Центрального банка России, в первом полугодии 2019 года на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия выявлено 166 нелегальных участников финансовых рынков.

Как стало известно, почти две трети «чёрных кредиторов» выдавали займы населению, привлекая средства материнского капитала. Граждане получали деньги, отдавая часть в виде 15-процентной комиссии. Подобные нелегальные схемы действовали везде, кроме Томской области.

При этом с 1 октября выдавать займы, обеспеченные материнским капиталом, смогут только финансовые институты, поднадзорные Банку России. Запрет не коснётся Росвоенипотеки и уполномоченных «Дом.РФ» организаций.

Финансисты отметили, что около 15 % нарушений были связаны с незаконными названиями компаний-кредиторов. Нелегалы действовали под видом микрофинансовых организаций и инвестфондов, чтобы граждане им доверяли. Кроме того, было обнаружено 12 нелегальных ломбардов, а в Красноярской, Новосибирской и Омской областях выявлены организации с признаками финансовой пирамиды.

Всего, по материалам Сибирского ГУ Банка России, возбуждено более 70 дел об административном правонарушении и три уголовных. При этом в 2018 году на территории Сибири эксперты выявили 165 нелегальных кредиторов.

Напомним, 7 июня стало известно о том, что материнский капитал может быть увеличен.